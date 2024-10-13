«Балтика» обыграла «Аланию» и сократила отставание от первого места в таблице

Калининградская «Балтика» обыграла владикавказскую «Аланию» в матче 14 тура Первой лиги России по футболу. Победа позволила подопечным Андрея Талалаева улучшить свои позиции в таблице первенства на фоне неудачи конкурента за выход в РПЛ.

Встреча прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном, где «барсы» играют свои домашние матчи. Голы зрители увидели только во втором тайме. Счёт на 53 минуте игры открыл Абу-Саид Эльдарушев. Спустя три минуты преимущество балтийцев удвоил Сергей Пряхин. Финальный свисток арбитра зафиксировал шестую в сезоне победу «Балтики» — 2:0.

Выездная победа позволила калининградцам набрать 24 очка и закрепиться в четвёрке лидеров. При этом отставание от лидера турнира сократилось до двух очков. Теперь им является московское «Торпедо», так как тульский «Арсенал» потерял очки в матче с «Сочи». Обе команды имеют в своём активе 26 баллов.

С «Торпедо» «Балтика» встретится в ближайшую среду. 16 октября бело-синие сыграют с «автозаводцами» в Москве в рамках пути регионов Кубка России. После этой встречи подопечные Андрея Талалаева поедут в Ярославль, где в воскресенье сыграют с местным «Шинником» в 15 туре Первой лиги.