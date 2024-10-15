В среду «Балтика» встретится с лидером Первой лиги в Кубке России

«Балтика» в среду на выезде сыграет с лидером Первой лиги в пятом раунде пути регионов Кубка России. Матч со московским «Торпедо» пройдёт в Химках, начало игры запланировано на 18:30 (0+). Об этом сообщается в календаре матчей, опубликованном на сайте калининградского клуба.

Команды уже встречались между собой в этом сезоне. Так, в середине сентября они сыграли в рамках 10 тура Первой лиги. Тот матч окончился волевой победой «автозаводцев». Предстоящая кубковая игра станет для балтийцев второй в нынешнем турнире. В матче четвёртого раунда пути регионов Кубка России калининградцы оказались сильнее клуба из Псковской области, выступающего во Второй лиге.

На данный момент в регулярном чемпионате «Балтика» идёт четвёртой, набрав 24 очка. После игры с «Торпедо» калининградские футболисты отправятся в Ярославль. В столице Золотого Кольца балтийцы встретятся с «Шинником» в 15 туре Первой лиги. Москвичи в свою очередь идут на первом месте в турнирной таблице. В активе «Торпедо» находятся 26 очков.