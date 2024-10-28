Во вторник «Балтика» второй раз за четыре дня сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга

Во вторник, 29 октября, «Балтика» второй раз за четыре дня сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдёт в Калининграде в рамках шестого этапа пути регионов Кубка России. Стартовый свисток запланирован на 19:00, сообщает календарь турнира, опубликованный на сайте футбольного клуба.

Эта игра станет заключительной в серии матчей с чёрно-оранжевыми. Субботняя встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу балтийцев. Подопечные Андрея Талалаева проигрывали по ходу первого тайма, однако смогли сначала перед перерывом сравнять счёт, а потом выйти вперёд во второй половине встречи. Голами отличились Виталий Лисакович и Сергей Варатынов соответственно. Этот результат позволил калининградцам подняться выше по турнирной таблице и занять второе место после московского «Торпедо».

После кубковой встречи балтийцы отправятся в Хабаровск. На Дальнем Востоке бело-синие сыграет с местным СКА в рамках 17 тура Первой лиги. Матч запланирован на 18:00 3 ноября (0+).