«Балтика» завершила первую половину турнира в качестве одного из лидеров

По итогам половины Первой лиги России по футболу «Балтика» расположилась среди лидеров чемпионата. Об этом стало известно после матча с хабаровским СКА в Калининграде, который подопечные Андрея Талалаева выиграли со счётом 2:0. За воскресным матчем на «Ростех Арене» наблюдали 17 127 болельщиков, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Счёт на 8 минуте встречи открыл защитник калининградцев Амир Мохаммад. На 80 минуте балтийцы удвоили своё преимущество благодаря автоголу. Он случился в результате розыгрыша штрафного у ворот хабаровчан. Таким образом, за 17 туров «Балтика» набрала 33 очка. Столько же баллов имеет московское «Торпедо», при этом именно автозаводцы занимают первую строчку первенства. Следует отметить, что обе команды оторвались от третьего места минимум на четыре очка. «Бронзовая» позиция определится в понедельник, 4 ноября, после матча екатеринбургского «Урала» и московской «Родины». На неё также претендует тульский «Арсенал».

До конца осенней части чемпионата осталось четыре матча. Половину из них «Балтика» проведёт в Татарстане. В 18 туре 9 ноября калининградцы встретятся с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Спустя неделю подопечные Андрея Талалаева в Набережных Челнах сыграют с «КАМАЗом». Заключительные осенние матчи балтийцев пройдут в Калининграде. 23 ноября — с московской «Родиной», а 30 ноября — с владикавказской «Аланией».

Напомним, перед началом сезона попечительский совет «Балтики» поставил клубу задачу за сезон вернуться в российскую Премьер-лигу. По итогам сезона 2023/2024 калининградцы заняли предпоследнее место в высшем дивизионе и вернулись в Первую лигу, откуда годом ранее вышли в РПЛ. В своём первом интервью после назначения Талалаев заявил, что к зиме команда должна войти в четвёрку лучших команд турнира, а по окончании первенства занять место, дающее прямую путёвку в Премьер-лигу.