«Балтика» добыла шестую победу подряд в Первой лиге

Калининградская «Балтика» добыла шестую победу подряд в рамках Первой лиги России по футболу. В матче 19 тура первенства подопечные Андрея Талалаева обыграли «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра прошла в Татарстане в субботу, 16 ноября.

Единственный во встрече гол болельщики увидели под занавес матча. На 86 минуте его забил защитник калининградцев Натан Гассама. Финальный свисток арбитра зафиксировал волевую и шестую подряд победу «Балтики» в турнире.

Таким образом калининградцы набрали 39 очков и вновь возглавили таблицу Первой лиги. На её вершине подопечные Андрея Талалаева пробудут минимум до воскресной встречи московского «Торпедо» и хабаровского СКА. Последние матчи 2024 года «Балтика» проведёт на домашнем поле. 23 ноября в Калининград приедет столичная «Родина», а 29 числа — владикавказская «Алания».