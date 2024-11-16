«Балтика» добыла шестую победу подряд в Первой лиге

«Балтика» добыла шестую победу подряд в Первой лиге
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Балтика

Калининградская «Балтика» добыла шестую победу подряд в рамках Первой лиги России по футболу. В матче 19 тура первенства подопечные Андрея Талалаева обыграли «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра прошла в Татарстане в субботу, 16 ноября.

Единственный во встрече гол болельщики увидели под занавес матча. На 86 минуте его забил защитник калининградцев Натан Гассама. Финальный свисток арбитра зафиксировал волевую и шестую подряд победу «Балтики» в турнире.

Таким образом калининградцы набрали 39 очков и вновь возглавили таблицу Первой лиги. На её вершине подопечные Андрея Талалаева пробудут минимум до воскресной встречи московского «Торпедо» и хабаровского СКА. Последние матчи 2024 года «Балтика» проведёт на домашнем поле. 23 ноября в Калининград приедет столичная «Родина», а 29 числа — владикавказская «Алания».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter