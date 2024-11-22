В субботу «Балтика» проведёт первый матч в статусе лидера Первой лиги

В субботу, 23 ноября, «Балтика» проведёт свой первый матч в статусе единоличного лидера Первой лиги России по футболу. В 20 туре подопечные Андрея Талалаева на «Ростех Арене» сыграют с московской «Родиной». Стартовый свисток прозвучит в 18:00, сообщается в календаре турнира, опубликованном на сайте калининградского клуба (0+).

Команды играли между собой в матче в первом туре первенства. Тогда в столице победителя выявить не смогли. Встреча закончилась безголевой ничьей. При этом, согласно статистике, калининградцы были сильнее своих оппонентов. «Балтика» превзошла «Родину» по владению мячом, опасным атакам и угловым. Хозяева были лучше лишь по ударам в створ ворот — 2:1.

К 20 туру Первой лиги калининградский клуб подходит в статусе лидера чемпионата. С 39 очками коллектив Андрея Талалаева занимает вершину турнирной таблицы. Ближайший преследователь, столичное «Торпедо», имеет на два пункта меньше.

Ближайшие две встречи станут последними для балтийцев в 2024 году. После матча с «Родиной» «Балтика» сыграет с владикавказской «Аланией». Это игра также пройдёт в Калининграде 30 ноября.