Экс-тренер «Балтики» Грищенко: обиды на клуб нет, есть разочарование

Бывший главный тренер калининградской «Балтики» Александр Грищенко заявил, что не имеет обид на клуб, однако разочарован тем, что ему не дали довести начатое до конца. Об этом менеджер рассказал в интервью изданию Sports.ru.

Грищенко отметил, что работу тренера нужно оценивать в моменты прихода и ухода. Когда его команда пришла в «Балтику», от прошлогоднего состава «мало что осталось». Межсезонье было коротким, а на старте сезона Первой лиги балтийцы дважды сыграли с прямыми конкурентами за выход в РПЛ: «Родиной» и «Сочи». При этом Грищенко заявил, что у него была уверенность в возвращении в Премьер-лигу по итогам кампании 2024/2025.

«У меня нет обид, есть лишь разочарование от одного момента. Нам не дали довести до конца то, что мы начали. Это жалко. Когда меня убирали, мне сказали: „Ты хороший тренер, вопросов нет. Если бы было время, проект был бы хотя бы на два года, ты остался бы. Но нам нужно выходить сейчас, а у нас нет уверенности, что это получится“», — заявил экс-тренер «Балтики».