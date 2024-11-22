Экс-тренер «Балтики» Грищенко: обиды на клуб нет, есть разочарование

Экс-тренер «Балтики» Грищенко: обиды на клуб нет, есть разочарование
Александр Грищенко. Фото: Денис Шелеметьев / Новый Калининград
Все новости по теме: Балтика

Бывший главный тренер калининградской «Балтики» Александр Грищенко заявил, что не имеет обид на клуб, однако разочарован тем, что ему не дали довести начатое до конца. Об этом менеджер рассказал в интервью изданию Sports.ru.

Грищенко отметил, что работу тренера нужно оценивать в моменты прихода и ухода. Когда его команда пришла в «Балтику», от прошлогоднего состава «мало что осталось». Межсезонье было коротким, а на старте сезона Первой лиги балтийцы дважды сыграли с прямыми конкурентами за выход в РПЛ: «Родиной» и «Сочи». При этом Грищенко заявил, что у него была уверенность в возвращении в Премьер-лигу по итогам кампании 2024/2025.

«У меня нет обид, есть лишь разочарование от одного момента. Нам не дали довести до конца то, что мы начали. Это жалко. Когда меня убирали, мне сказали: „Ты хороший тренер, вопросов нет. Если бы было время, проект был бы хотя бы на два года, ты остался бы. Но нам нужно выходить сейчас, а у нас нет уверенности, что это получится“», — заявил экс-тренер «Балтики».

Александр Грищенко покинул пост главного тренера «Балтики» в начале сентября. При нём команда сыграла в восьми официальных матчах, добыла три победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела одно поражение. Перед девятым туром Первой лиги балтийцы с 13-ю очками расположились на шестой строчке таблицы. После Грищенко команду возглавил Андрей Талалаев.

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