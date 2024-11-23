Калининградские спортсмены завоевали три медали по муайтай

Калининградские спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовые медали по муайтай на первенстве страны, соревновании всероссийского класса и фестивале для детей памяти погибших воинов-спортсменов. Соревнования проводились в Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В различных возрастных и весовых категориях соперничали свыше 800 делегатов из 34 регионов России. Третьим призёром первенства России среди девушек не старше 23 лет и весом до 63,5 килограмма стала Дарья Некрасова. Ещё одна бронза, но в зачёте всероссийских соревнований — у Марии Логиновой среди сверстниц весом до 51 килограмма и не старше 17 лет. Серебряным призёром весовой категории «48 килограммов» среди девушек 14-15 лет стала Доминика Собликова, выиграв два боя из трёх возможных.

Как сообщает пресс-служба, теперь калининградская команда будет готовиться к декабрьскому Кубку России.