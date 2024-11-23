«Балтика» в снежном матче обыграла «Родину» и закрепилась на лидерской позиции

«Балтика» в снежном матче обыграла «Родину» и закрепилась на лидерской позиции
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградская «Балтика» одержала седьмую победу подряд, одолев дома московскую «Родину». Встреча прошла в субботу, 23 ноября, и завершилась со счётом 2:1, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Игра началась с быстрого гола балтийцев. Счёт на 7 минуте матча открыл Юрий Ковалёв. К середине первого тайма преимущество хозяев удвоил Сергей Варатынов. Удержать «сухими» ворота Максима Бориско калининградцам не удалось. На 67 минуте футболисты «Родины» отыграли один мяч. Магомед Абдусаламов после ошибки защитника вышел с голкипером «Балтики» один на один и переиграл его. Финальный свисток арбитра зафиксировал седьмую подряд победу коллектива Андрея Талалаева — 2:1.

Отметим, что в ход игры вмешалась непогода. В течение матча несколько раз начинался снегопад. Последний раз в матче калининградцев такое было 25 ноября 2023 года. Тогда на «Ростех Арене» балтийцы проиграли столичному «Спартаку». Из-за заснеженного поля футболисты красно-белых сливались со стадионом, а мяч было трудно разглядеть с трибуны.

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После матча с «Родиной» «Балтика» сыграет с владикавказской «Аланией». Эта игра также пройдёт в Калининграде 29 ноября и станет последней для балтийцев в 2024 году.

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