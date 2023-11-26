«Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях

«Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях «Не футбол, а регби»: снежный матч «Балтика» — «Спартак» в фотографиях
Все новости по теме: Балтика

В субботу, 25 ноября, «Балтика» сыграла на стадионе «Ростех Арена» с московским «Спартаком» в 16-м туре Российской премьер-лиги. Встреча стала первой за 25 лет в Калининграде и завершилась со счетом 0:2. На поединок, который проходил под снегопадом, собрались посмотреть 16 тысяч болельщиков. Как отметил по итогам игры наставник «Балтики» Сергей Игнашевич, это был «скорее не футбол, а регби». Заснеженное поле, битву спортсменов и эмоции болельщиков запечатлела фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова. Подробный обзор игры читайте по ссылке.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград 

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