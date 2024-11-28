В пятницу «Балтика» в Калининграде встречается с владикавказской «Аланией»

В пятницу «Балтика» в Калининграде встречается с владикавказской «Аланией»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В пятницу, 29 ноября, калининградская «Балтика» встречается с владикавказской «Аланией» в домашнем матче на «Ростех Арене». Встреча начнётся в 19:00, сообщается в календаре турнира, опубликованном на официальном сайте клуба (0+).

Игра с «барсами» в 21-м туре первенства станет последней для балтийцев в 2024 году. После 20 матчей подопечные Андрей Талалаева находятся на первом месте чемпионата, имея в своём активе 42 очка. Ближайший преследователь в лице московского «Торпедо» имеет на два пункта меньше.

В случае победы над «Аланией» «Балтика» станет зимним чемпионом Первой лиги до окончания 21-го тура. Если калининградцы потеряют очки, то промежуточный титул им может достаться после матча «Торпедо» и «Тюмени» при условии, что москвичи не выиграют встречу. Отметим, что западно-сибирский клуб идёт последним в таблице первенства.

Возобновление розыгрыша Первой лиги сезона 2024/2025 запланировано на 1 марта. В этот день, согласно календарю турнира, «Балтика» в Калининграде должна принять ярославский «Шинник». Время начала встречи на данный момент неизвестно.

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