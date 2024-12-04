Калининградская «Балтика» представила график зимней подготовки к весенней части Первой лиги России по футболу. О планах на три месяца клуб рассказал на своём официальном сайте.

Отмечается, что 3 декабря футболисты провели последнюю в 2024 году тренировку и отправились в отпуск. Он продлится до 9 января. 10 января подопечные Андрея Талалаева соберутся в Москве, где пройдут медицинское обследование и затем отправятся на сборы в турецкий Белек.

«Всего в программе подготовки к весенней части первенства запланировано три сбора: 1 — с 11.01 по 25.01 (в плане один контрольный спарринг); 2 — с 29.01 по 12.02 (в плане четыре контрольных спарринга); 3 — с 13.02 по 28.02 (в плане три контрольных спарринга). По приезде команда продолжит подготовку к возобновлению сезона в Калининграде», — говорится в сообщении калининградского клуба.

По итогам осенней части Первой лиги «Балтика» стала зимним чемпионом турнира. Промежуточный титул команде достался после победного домашнего матча 21 тура против владикавказской «Алании», который завершился со счётом 3:0. Калининградцы набрали 45 очков и ушли на зимнюю паузу в чемпионате на первой строчке таблицы.

Возобновление первенства запланировано на 1 марта. В этот день, согласно календарю турнира, «Балтика» в Калининграде должна принять ярославский «Шинник». Время начала встречи на данный момент не установлено.