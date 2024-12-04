Калининградский «Локомотив» уступил «Ленинградке» в матче волейбольной Суперлиги

Калининградский «Локомотив» уступил санкт-петербургской «Ленинградке» в матче женской волейбольной Суперлиги. Встреча 12 тура чемпионата прошла в среду в спорткомплексе СПбГМТУ и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Калининградки проиграли первый сет со счётом 29:27. Второй завершился со счётом 25:20 в пользу «Ленинградки». В заключительном сете «Локомотив» уступил 25:21. Выездное поражение не позволило коллективу Андрея Воронкова остаться на второй строчке турнирной таблицы, её заняли волейболистки из Санкт-Петербурга. Лидером чемпионата после 12 туров является казанское «Динамо — Ак-Барс».

Следующий матч «Локомотив» проведёт дома. 8 декабря в Калининград приедет «Динамо» из Краснодара. Игра запланирована на 18:00 (0+).