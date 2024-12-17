Калининградские скалолазы завоевали четыре медали в Екатеринбурге

Заключительные национальные соревнования по скалолазанию в 2024 году прошли в Екатеринбурге. Сборная Калининградской области была представлена 14 скалолазами из региональной комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые медали.

Среди девушек не старше 13 лет Дариана Мезенова в финальной восьмёрке продемонстрировала лучший результат, совершив более 38 перехватов и опередив ближайших преследовательниц.

Среди девушек не старше 15 лет Александра Нетепенко первенствовала и в квалификации, и в финальной восьмёрке. В финале ей удалось совершить 36 перехватов. Третье место в решающей стадии заняла её сестра Анастасия Нетепенко, совершив 29 успешных перехватов. Ещё одна бронза — в активе Светланы Гориновой, выступавшей среди женщин не старше 19 лет.