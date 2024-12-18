Калининградский волейбольный «Локомотив» выиграл третий матч подряд. В выездной встрече 18 декабря подопечные Андрея Воронкова оказались сильнее «Тулицы» и сохранили за собой вторую строчку турнирной таблицы чемпионата.

Первый сет хоть и в упорной борьбе, но остался за гостями. Туличи взяли её со счётом 26:24. В следующих двух партиях «Локомотив» обыграл соперниц достаточно уверенно: 18:25 во второй, 16:25 — в третьей. Четвёртый сет калининградки выиграли со счётом 21:25.

По итогам 15 матчей подопечные Андрея Воронкова набрали 37 очков. Лидером по-прежнему является казанское «Динамо-Ак-Барс». В матче 16 тура женской Суперлиги калининградки встретятся с «Заречьем-Одинцово». Игра запланирована 22 декабря во дворце спорта «Янтарный». Домашний матч «Локомотива» начнётся в 18:00 (0+).