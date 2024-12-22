Калининградский «Локомотив» проиграл «Заречью-Одинцово» на своём поле

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Калининградский волейбольный «Локомотив» проиграл на своём поле «Заречью-Одинцово». Матч 16-го тура женской Суперлиги прошёл в Калининграде 22 декабря и завершился со счётом 2:3.

Команды выигрывали сеты по очереди. Первый остался за гостями — 24:26. Во второй партии «Локомотив» сравнял счёт, одержав верх над соперницами — 25:20. Потом волейболистки из «Заречья-Одинцово» снова вышли вперёд (19:25), а подопечные Андрея Воронкова вновь их догнали (25:22). В тай-брейке сильнее оказались гости. Они взяли пятую партию со счётом 12:15.

«Локомотив» остался на второй строчке чемпионата с 34 очками. 28 декабря калининградки проведут свой последний матч в 2024 году. Команда Андрея Воронкова на выезде сыграет с «Омичкой». Встреча запланирована на 16:00 (0+).

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