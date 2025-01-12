Калининградский «Локомотив» одержал первую победу в 2025 году

Калининградский волейбольный «Локомотив» одержал первую победу в 2025 году. Подопечные Андрея Воронкова 18 туре женской Суперлиги обыграли нижегородскую «Спарту». Матч прошёл в Калининграде и завершился со счётом 3:0, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Калининградки забрали три партии со счётом 25:19, 25:18 и 25:20 соответственно. Победа позволила «Локомотиву» закрепиться на второй строчке турнирной таблицы с 44 очками. Лидером первенства по-прежнему является казанское «Динамо — Ак-Барс». В активе коллектива из Татарстана 51 балл и матч в запасе.

В 19 туре Суперлиги «Локомотив» сыграет на выезде. 19 января волейболистки Андрея Воронкова в Красноярске встретятся с местным «Енисеем», занимающим предпоследнее место в турнире. Матч запланирован на 11:00 (0+).