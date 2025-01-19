«Локомотив» одержал третью разгромную победу подряд

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Калининградский волейбольный «Локомотив» одержал третью разгромную победу подряд в женской Суперлиге. В матче 19 тура первенства железнодорожницы обыграли аутсайдера чемпионата — красноярский «Енисей». Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Матч для калининградок прошёл на выезде. «Локомотив» не встретил особого сопротивления в первой партии и победил со счётом 14:25. Второй сет хозяева провели лучше, однако и он остался за волейболистками Андрея Воронкова (20:25). В третьей партии команды играли на равных, однако «Локомотив» довёл встречу до разгрома — 23:25.

Победа 19 января стала третьей подряд для калининградок. До этого волейболистки Воронкова после поражения от «Заречья Одинцово» в 16 туре успели разромить «Омичку» и «Спарту». По итогам 19 игровых дней у «Локомотива» в активе набралось 47 очков. В следующем матче калининградский клуб на своём поле встретится с «Динамо-Метар». Матч запланирован на 18:00 25 января.

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