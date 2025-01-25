Калининградский «Локомотив» уступил «Динамо-Метар» в домашнем матче

Калининградский «Локомотив» уступил «Динамо-Метар» в домашнем матче
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский «Локомотив» проиграл «Динамо-метар» в домашнем матче 20 тура женской волейбольной Суперлиги. Матч прошёл в Калининграде 25 января и завершился со счётом 2:3 в пользу гостей из Челябинска, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Команды, несмотря на 20-очковую пропасть между ними в таблице, играли достаточно равно. Первый сет забрали челябинцы — 22:25. Вторая партия осталась за калининградками: 25:19. Третий и четвёртый сеты команды также поделили между собой: 19:25 и 25:21. В тай-брейке спортсменки из «Динамо-Метар» оказались сильнее — 10:15.

«Локомотив» удержал вторую строчку в турнирной таблице, несмотря на первое в 2025 году поражение. В активе волейболисток Андрея Воронкова набралось 48 очков. В 21 туре калининградки дома встретятся с лидером первенства — казанским «Динамо — Ак-Барсом». Встреча запланирована на 18:00 2 февраля во дворце спорта «Янтарный».

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