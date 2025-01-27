СМИ: Калининград рассматривают для проведения матча сборной России по футболу

СМИ: Калининград рассматривают для проведения матча сборной России по футболу
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Российский футбольный союз (РФС) рассматривает Калининград для проведения домашнего матча национальной сборной России в 2025 году. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Всего РФС рассматривает 12 городов. Помимо Калининграда, в шорт-лист вошли Москва, Санкт‑Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Самара, Саранск и Сочи. В 11 городах проходили матчи Чемпионата мира-2018. Отмечается, что сборная России по футболу в 2025 году планирует провести восемь домашних и две гостевые игры.

Стадион в Калининграде официально открыли 12 мая 2018 года перед стартом домашнего для России Чемпионата мира. Тогда он получил одноимённое с городом название — «Калининград». Помимо четырёх матчей группового этапа Мундиаля (Хорватия — Нигерия, Сербия — Швейцария, Испания — Марокко и Англия — Бельгия), арена принимала матчи Лиги наций УЕФА и квалификации Евро-2020.

Так, 11 октября 2018 года сборная России здесь расписала мировую со шведами, а 9 сентября 2019 минимально обыграла национальную сборную Казахстана. Летом 2023 года стадион «Калининград» переименовали в «Ростех Арену». На данный момент он используется в качестве домашнего поля для футбольного клуба «Балтика», претендующего на возвращение в российскую Премьер-лигу.

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