В Немане заявили о проведении футбольного ретроматча в День Победы

В Немане заявили о проведении футбольного ретроматча в День Победы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Немане планируют проведение футбольного ретроматча 9 мая, приуроченного к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом «ВКонтакте» заявил глава администрации Неманского округа Андрей Нейман.

Сити-менеджер пояснил, что игра является «необычным мероприятием» для празднования Дня Победы. В ней участие примет местный футбольный клуб «Неман», участвующий в чемпионате Калининградской области. По словам главы администрации, спортсмены выйдут на поле в ретро-форме, в какой играли в чемпионате СССР в 1941 году.

«Этот матч будет посвящён футболистам, а в их лице — всем спортсменам, внёсшим свой неоценимый вклад как раз в победу нашего народа в Великой Отечественной войне», — заявил Нейман и отметил, что игру смогут посмотреть все желающие.

Футбольный клуб «Неман», согласно заявлениям региональной Федерации футбола, является «безоговорочным флагманом регионального футбола последних четырех лет». В 2024 году клуб выиграл суперкубок Калининградской области, а в 2023-м стал чемпионом региона. Первенство минувшего 2024 года выиграл ФК «Чайка» из Пионерского.

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