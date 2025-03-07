Калининградский «Локомотив» узнал соперника на четвертьфинал Суперлиги

Калининградский «Локомотив» узнал соперника по четвертьфиналу женской волейбольной Суперлиги. Пара на первый этап плей-офф чемпионата сформировалась по итогам окончания регулярного первенства 6 марта.

В первом раунде на выбывание калининградки сыграют с «Уралочкой-НТМК». Екатеринбургский клуб занял седьмое место в турнирной таблице, вследствие чего попал на вторую команду чемпионата — «Локомотив». Первая игра четвертьфинала запланирована на 10 марта. Команды выйдут на поле дворца спорта «Янтарный» в 19:00 (0+).

Напомним, на этой стадии команды будут играть до двух побед. Начиная с полуфинала клубы будут бороться за три победы в пяти матчах.