«Штормбус»: калининградский регби-клуб показал новый командный автобус (фото)

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Калининградский регби-клуб «Балтийский Шторм» показал новый командный автобус. Фотографии опубликованы в официальном телеграм-канале клуба.

Автобус вручили «Балтийскому Шторму» на стадионе им. Юрия Шуляковского 12 марта во время тренировки основной команды и юниоров. На нём клуб планирует ездить на матчи, тренировки и мастер-классы. Отмечается, что автобусом смогут пользоваться в том числе и воспитанники спортивной школы.

«Скоро расскажем, куда „Балтийский Шторм“ на своем штормбусе нагрянет первым делом! А ты нас уже ждёшь?», — написал регби-клуб.

Фото: регби-клуб «Балтийский Шторм»

Обещание поддерживать «Балтийский Шторм» Алексей Беспрозванных дал ещё в ноябре 2024 года. Уже тогда он заявил, что правительство области «сделало подарок: теперь спортсмены будут передвигаться на своём брендированном автобусе». Напомним, что в этом году на стадионе на Сельме запланировали ремонт трибуны. На него выделили более 8 млн рублей.

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