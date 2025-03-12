«Штормбус»: калининградский регби-клуб показал новый командный автобус (фото)

Калининградский регби-клуб «Балтийский Шторм» показал новый командный автобус. Фотографии опубликованы в официальном телеграм-канале клуба.

Автобус вручили «Балтийскому Шторму» на стадионе им. Юрия Шуляковского 12 марта во время тренировки основной команды и юниоров. На нём клуб планирует ездить на матчи, тренировки и мастер-классы. Отмечается, что автобусом смогут пользоваться в том числе и воспитанники спортивной школы.

«Скоро расскажем, куда „Балтийский Шторм“ на своем штормбусе нагрянет первым делом! А ты нас уже ждёшь?», — написал регби-клуб.

Фото: регби-клуб «Балтийский Шторм»