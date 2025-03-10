На ремонт трибуны стадиона на Сельме в Калининграде выделили 8,3 млн рублей

На ремонт трибуны стадиона им. Юрия Шуляковского на Сельме в Калининграде выделили 8,3 млн рублей. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на сайте госзакупок.

Полное наименование лота: «Капитальный ремонт эксплуатируемой кровли восточной трибуны стадиона „Сельма“, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Согласия, 41». В министерстве спорта Калининградской области пояснили, что работы подразумевают ремонт основной трибуна арены. Согласно локальной смете, подрядчику предстоит демонтировать кресла с металлическим каркасом крепления, устроить боковую обмазочную изоляцию стен, выполнить гидроизоляцию горизонтальных и вертикальных швов, устроить обделку на фасаде и установить кресла.

Работы необходимо выполнить за 90 дней. Заказчиком ремонта трибуны является ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений». На него выделили 8,3 млн рублей. Подрядчика планируют определить 19 марта.

Обещание регби-клубу «Балтийский шторм» помочь с ремонтом основной трибуны стадиона на Сельме дал ещё в ноябре губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. «Съездил к ним на базу посмотреть, где тренируются. Поможем с ремонтом основной трибуны стадиона имени Юрия Шуляковского на Сельме», — написал глава региона в своём телеграм-канале.