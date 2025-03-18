Врио главы администрации Полесска — о спортивном комплексе: «ФОКу — быть»

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Власти Полесского округа рассчитывают получить положительное заключение по проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в течение трёх-четырёх месяцев. Об этом заявил врио главы администрации муниципалитета Константин Перов в прямом эфире Центра управления регионом во вторник, 18 марта.

Чиновник отметил, что проблема строительства ФОКа в Полесске является социально значимой. После того как проектно-сметной документации выдали отрицательное заключение, власти округа обратились в министерства строительства и спорта с целью повторной экспертизы. Положительное заключение теперь планируют получить «в ближайшие три-четыре месяца».

«Там [в проектной документации] не доработаны несколько моментов. Мы уже владеем ситуацией по тем моментам, которые не были устранены. Я думаю, что данные моменты будут устраняться в течение трёх месяцев, и получим уже положительное заключение. Скажу так: ФОКу — быть», — рассказал Перов.

В 2023 году из бюджета Калининградской области решили выделить 90 млн рублей на строительство модульного спортивного зала в Полесске. Средства направляли как на разработку проектной документации, так и на само строительство. Площадь объекта должна составить 1300 кв. м. Отрицательное заключение по ПСД на строительство ФОКа выдали в конце февраля 2025 года.

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