Власти: большая часть спортсооружений в Полесске в неудовлетворительном состоянии

Большая часть спортивных сооружений в Полесском муниципальном округе находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщила первый заместитель министра спорта Анжела Тарасевич на выездном заседании правительства региона 28 марта.

Она назвала ситуацию в муниципалитете «несколько парадоксальной». По её словам, в Полесском округе расположены 70 спортивных сооружений. 12 из них — объекты капитального строительства, 37 — плоскостные площадки, есть также плавательный бассейн в местной общеобразовательной школе.

«Большая часть из них, надо признать, находится в неудовлетворительном состоянии. Это, наверное, одна из основных причин того, что доля жителей муниципалитета, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, составляет 55,3%, когда средний показатель по области у нас за 2024 год составил 58% по муниципалитетам. Следует признать, что работа организована на хорошем уровне по развитию физкультурно-спортивной работы. <...> Полесский округ в группе 12-ти муниципалитетов с численностью населения до 24 тыс. человек занял четвёртое место», — рассказала Тарасевич.

Чиновница также рассказала, что проектная документация на строительство стадиона рядом со школой прошла экспертизу. При формировании бюджета на 2025 год минспорта подавало заявку на включение объекта, однако «из-за сложных реалий» этого не произошло. Стоимость обустройства футбольного поля замминистра оценила в 114 млн рублей.