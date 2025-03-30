«Балтика» попала в топ-10 команд России по сумме агентских выплат в 2024 году

«Балтика» попала в топ-10 команд России по сумме агентских выплат в 2024 году
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Калининградская «Балтика» попала в топ-10 команд России по сумме вознаграждений для футбольных агентов в 2024 году. Информация об этом опубликована на официальном сайте Российского футбольного союза.

Согласно отчётам, «Балтика» в прошлом году выплатила футбольным агентам 59,3 млн рублей. Эта сумма позволила клубу занять девятую позицию среди всех команд России. Лидерство рейтинга — у московского «Спартака». Народная команда заплатила агентам 135,2 млн рублей, 10,6 млн евро и 68,9 тыс. долларов. Чемпион последнего розыгрыша российской Премьер-лиги, санкт-петербургский «Зенит» занял четвёртое место с суммой в 454,8 млн рублей. Отмечается, что итого в 2024 году клубы перечислили футбольных агентов в качестве вознаграждения за работу 4,2 млрд рублей.

«Общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам в 2024 году футболистами, составила 172 228 011,74 рублей. Таким образом, общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам в 2024 году, составила: 4 404 359 795,55 рублей. На очередном заседании комиссии по работе с футбольными агентами планируется рассмотрение вопроса о применении санкций в отношении субъектов футбола, нарушивших сроки предоставления документов финансовой отчетности», — говорится в сообщении РФС.

По итогам сезона российской Премьер-лиги 2023/2025 калининградская «Балтика» расположилась на 15 месте и вылетела в Первую лигу. После 25 матчей турнира балтийцы идут на первом месте с 53-мя очками. На возвращение в РПЛ путём прямого повышения на данный момент претендует также московское «Торпедо».

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