Хоккеисты калининградской спортивной школы выиграли турнир в Республике Беларусь

В Брестской области Республики Беларусь прошли международные соревнования среди детей не старше 10 лет «Пылающий лёд 2025», в которых приняла участие команда «Феникс» из городской спортивной школы Калининграда. Подопечные Константина Киселёва и Вячеслава Токарева победили в каждой из пяти встреч, забив 26 шайб и пропустив четыре. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В финале калининградские хоккеисты одолели минчан из команды «Ракеты» со счётом 3:1. Лучшим вратарём турнира признан голкипер «Феникса» Степан Щелкун. Звания «самый ценный игрок» был удостоен Демьян Тиханский. Кроме них, по ходу соревнований проявили себя Михаил Колобов, Артём Суходолов и Ярослав Жуков.

Пресс-служба также напомнила, что в начале 2025 года хоккеисты «Феникса» победили в дивизионе «Полярный» на турнире «Золотая шайба», тем самым завоевав путёвку на майский суперфинал среди сверстников 2008-2009 года рождения.