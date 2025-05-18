Глава Ростеха Чемезов о ФК «Балтика»: «Нам нужны сильные результаты»

Ростех уже занимает места на трибунах, чтобы поддержать калининградский футбольный клуб в будущем сезоне, «Балтика» должна побеждать. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщает телеграм-канал «Ростеха».
«Вы помните, когда мы впервые договорились о поддержке „Балтики“, единственным условием было — команда должна побеждать. Ростех — мощная производственная компания, и нам нужны сильные результаты. Несмотря на то, что команда выбыла из РПЛ по итогам первого сезона, мы верили, что победы обязательно будут — у ребят мастерская игра, огромный потенциал», — сказал Чемезов.
По его словам, на протяжении всего сезона они «держали за „балтийцев“ кулаки и не зря: команда истребителем влетела в верхние строки турнирной таблицы, обеспечив уверенный выход в РПЛ». Чемезов от себя лично и от всей корпорации поздравил клуб с этим событием. «Желаю интересной игры и покорения новых вершин! Ростех уже занимает места на трибунах, чтобы поддержать вас в будущем сезоне!», — сказал генеральный директор Ростеха.
Как напомнили в госкорпорации, летом 2023 года Ростех и правительство Калининградской области подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития спорта. Госкорпорация выступает не только генеральным спонсором футбольного клуба «Балтика», но также оказывает поддержку детской футбольной школе и содействует развитию спортивной инфраструктуры региона. Базовый стадион клуба получил название «Ростех Арена».
Накануне калининградский футбольный клуб стал чемпионом Первой лиги после ничьей с «Енисеем». Ранее «балтийцы» обеспечили себе повышение и вышли в элитный дивизион российского футбола.Отметим, в среду стало известно, что бюджету Калининградской области придется выделить порядка 100 млн руб. на поддержание деятельности стадиона «Ростех Арена», сообщил Rugrad. «Мы рассчитывали на финансирование со стороны Ростеха, но пока это решение задерживается. Фактически региональная часть софинансирования заканчивается уже в мае. Поэтому мы обеспечиваем деятельность стадиона на начало осеннего периода. Дальше будем принимать решение с учетом позиции спонсора», — прокомментировал ситуацию министр финансов области Виктор Порембский.