Глава Ростеха Чемезов о ФК «Балтика»: «Нам нужны сильные результаты»

Ростех уже занимает места на трибунах, чтобы поддержать калининградский футбольный клуб в будущем сезоне, «Балтика» должна побеждать. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщает телеграм-канал «Ростеха».



«Вы помните, когда мы впервые договорились о поддержке „Балтики“, единственным условием было — команда должна побеждать. Ростех — мощная производственная компания, и нам нужны сильные результаты. Несмотря на то, что команда выбыла из РПЛ по итогам первого сезона, мы верили, что победы обязательно будут — у ребят мастерская игра, огромный потенциал», — сказал Чемезов.

По его словам, на протяжении всего сезона они «держали за „балтийцев“ кулаки и не зря: команда истребителем влетела в верхние строки турнирной таблицы, обеспечив уверенный выход в РПЛ». Чемезов от себя лично и от всей корпорации поздравил клуб с этим событием. «Желаю интересной игры и покорения новых вершин! Ростех уже занимает места на трибунах, чтобы поддержать вас в будущем сезоне!», — сказал генеральный директор Ростеха.

Как напомнили в госкорпорации, летом 2023 года Ростех и правительство Калининградской области подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития спорта. Госкорпорация выступает не только генеральным спонсором футбольного клуба «Балтика», но также оказывает поддержку детской футбольной школе и содействует развитию спортивной инфраструктуры региона. Базовый стадион клуба получил название «Ростех Арена».

Накануне калининградский футбольный клуб стал чемпионом Первой лиги после ничьей с «Енисеем». Ранее «балтийцы» обеспечили себе повышение и вышли в элитный дивизион российского футбола.