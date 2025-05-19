Ирина Воронкова покинула калининградский «Локомотив»

Ирина Воронкова покинула калининградский «Локомотив»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Доигровщица Ирина Воронкова покинула калининградский волейбольный «Локомотив». Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале.

«Мы благодарим Ирину за вклад в победы „Локо“! За ее характер, самоотверженность, целеустремлённость, яркие эмоции! Желаем успехов в дальнейшей карьере и новых достижений! До встречи, Ира!» — говорится в сообщении.

В составе «Локомотива» Воронкова стала трёхкратной чемпионкой России и обладательницей кубка страны. В Калининграде она играла с 2018 года с перерывом на два сезона. Так, с 2022-го по 2024-й спортсменка выступала за турецкий «Эджзаджибаши».

Ранее «Локомотив» покинула турецкая диагональная Эбрар Каракурт. Она провела в клубе два сезона. Ксения Парубец, присоединившаяся к «Локомотиву» в 2022 году, взяла паузу в игровой карьере.

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