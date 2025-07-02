Талалаев: российский футбол в изоляции начал отставать от европейского

Российский футбол в условиях международной изоляции начал отставать от европейского. Об этом в интервью «Business-FM — Калининград» заявил главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев.

Менеджер рассказал, что в планах калининградцев — попадание в зону еврокубков в таблице Российской Премьер-лиги в течение трёх лет. Его спросили, вернут ли отечественные клубы в международные континентальные турниры. Талалаев отметил, что на такой вопрос ответить не может, но выразил надежду, что это произойдёт. По его словам, профессия тренера зависит «от тех правил, которые есть вокруг». Для достижения успеха нужно ставить перед собой задачи, а для их определения нужно учитывать имеющийся опыт. Во время отстранения российских клубов и сборной, как считает тренер, делать это сложнее.

«Я зимой вырвался в Италию, посмотрел две игры, пообщался со специалистами. Понимаю, что мы начинаем отставать в некоторых вопросах. Поэтому чем быстрее мы вернёмся, тем больше шансов будет на международный успех. Изоляция никогда ни на кого благоприятно не влияла в длительном процессе, времени. В какой-то момент это может быть консолидацией, объединением и достижением каких-то определённых целей, дальше будет сложнее», — подытожил Талалаев.