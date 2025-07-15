Борец Алексей Шемаров занял пост генерального директора «Ростех Арены»

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Чемпион мира по вольной борьбе Алексей Шемаров назначен генеральным директором «Ростех Арены». Об этом сообщается в телеграм-канале стадиона.

«С радостью сообщаем, что генеральным директором Ростех Арены назначен Алексей Николаевич Шемаров — чемпион мира по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта, участник Олимпийских игр и многократный призёр международных турниров», — отмечается в сообщении.

Генеральный директор также занимает пост вице-президента федерации спортивной борьбы Калининградской области.

Напомним, с 2021 по май 2025 года должность генерального директора занимал Владимир Савин. О его уходе стало известно из телеграм-канала «Ростех Арены», 5 мая.

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Фото: телеграм-канал «Ростех Арены»

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