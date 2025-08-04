С января по май 2025 года внутренний туристический поток России вырос на 6,5%

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С января по май 2025 года внутренний туристический поток России вырос на 6,5%/ Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова приводит РИА Новости.

«За [первые] пять месяцев 2025 года зафиксировано свыше 32 миллионов турпоездок по России, это на 6,5% выше показателей за аналогичный период прошлого года», — заявил Чернышенко.

Он сообщил, что в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» особое внимание уделяется популяризации возможностей для отдыха в России. Эту задачу помогает выполнять портал «Путешествуем.рф». По его словам, в прошлом году число посещений портала составило 7 млн, что обеспечило рост на 15%. За первые шесть месяцев 2025 года количество посещений уже превысило 4 миллиона.

4 августа стало известно, что Калининград вошёл в список самых востребованных городов у иностранных туристов. На первом месте в рейтинге разместилась Москва: на неё приходится каждое второе бронирование. Далее следуют Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Калининград, Сочи, Иркутск, Волгоград, Новосибирск и Нижний Новгород.

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