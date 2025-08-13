«Балтика» проиграла «Локомотиву» во втором туре Пути РПЛ Кубка России. Игра прошла в Москве 13 августа и завершилась со счётом 2:0, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первый мяч — с пенальти — забил Алексей Батраков. Случилось это после фола Амира Мохаммада на 23 минуте встречи. В середине второго тайма «Локомотив» забил после провала балтийцев в обороне, однако судья отменил гол из-за нарушения правил атакующей стороной. На 98-й минуте хозяева удвоили своё преимущество в результате контратаки. После проверки гола на предмет офсайда арбитр засчитал взятие ворот.

16 августа «Балтика» и «Локомотив» сыграют уже в пятом туре Российской Премьер-лиги. Встреча в Калининграде запланирована на 14:00 (0+). Перед очной встречей в чемпионате команды занимают первое и пятое места соответственно. Железнодорожники опережают балтийцев на четыре очка.