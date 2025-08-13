«Балтика» проиграла «Локомотиву» во втором туре Пути РПЛ Кубка России

«Балтика» проиграла «Локомотиву» во втором туре Пути РПЛ Кубка России
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Балтика

«Балтика» проиграла «Локомотиву» во втором туре Пути РПЛ Кубка России. Игра прошла в Москве 13 августа и завершилась со счётом 2:0, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первый мяч — с пенальти — забил Алексей Батраков. Случилось это после фола Амира Мохаммада на 23 минуте встречи. В середине второго тайма «Локомотив» забил после провала балтийцев в обороне, однако судья отменил гол из-за нарушения правил атакующей стороной. На 98-й минуте хозяева удвоили своё преимущество в результате контратаки. После проверки гола на предмет офсайда арбитр засчитал взятие ворот.

16 августа «Балтика» и «Локомотив» сыграют уже в пятом туре Российской Премьер-лиги. Встреча в Калининграде запланирована на 14:00 (0+). Перед очной встречей в чемпионате команды занимают первое и пятое места соответственно. Железнодорожники опережают балтийцев на четыре очка.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter