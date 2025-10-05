«Локомотив» выиграл первый матч нового сезона Суперлиги

Калининградский «Локомотив» стартовал в новом розыгрыше женской волейбольной Суперлиги с победы. 5 октября спортсменки Андрея Воронкова на выезде обыграли «Минчанку», сообщил корреспондент «Нового Калининграда».



Первая партия осталась за гостями — 23:25. Вторую взяли хозяева — 25:21 — и сравняли счёт по сетам. В третьей и четвертой успешнее оказались железнодорожницы: 24:26 и 23:25 соответственно. Итоговый счёт в матче — 1:3 в пользу «Локомотива».



Следующий матч калининградки проведут дома. 11 октября во дворце спорта «Янтарный» волейболистки встретятся с соперницами из «Тулицы». Игра запланирована на 18:00 (0+).