«Локомотив» выиграл первый матч нового сезона Суперлиги

«Локомотив» выиграл первый матч нового сезона Суперлиги
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Локомотив

Калининградский «Локомотив» стартовал в новом розыгрыше женской волейбольной Суперлиги с победы. 5 октября спортсменки Андрея Воронкова на выезде обыграли «Минчанку», сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первая партия осталась за гостями — 23:25. Вторую взяли хозяева — 25:21 — и сравняли счёт по сетам. В третьей и четвертой успешнее оказались железнодорожницы: 24:26 и 23:25 соответственно. Итоговый счёт в матче — 1:3 в пользу «Локомотива».

Следующий матч калининградки проведут дома. 11 октября во дворце спорта «Янтарный» волейболистки встретятся с соперницами из «Тулицы». Игра запланирована на 18:00 (0+).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter