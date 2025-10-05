«Балтика» обыграла махачкалинское «Динамо» в Премьер-лиге

Калининградская «Балтика» обыграла махачкалинское «Динамо» в 11-м туре Российской Премьер-лиги. Матч прошёл на «Ростех Арене» 5 октября и завершился со счётом 2:0, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».



Первый мяч футболисты Андрея Талалаева забили на 41-й минуте. После попадания мяча в руку защитника дагестанцев судья назначил пенальти. Подошедший к точке Брайан Хиль реализовал одиннадцатиметровый удар.



Во втором тайме калининградцы имели несколько подходов к воротам «Динамо, однако удвоить своё преимущество им удалось лишь в компенсированное время. С передачи Максима Петрова хабил Оффор Чинонсо.



«Балтика» уходит на международную паузу на пятом месте, имея 20 очков после 11-го тура. 19 октября футболисты Андрея Талалаева сыграют в Казани с «Рубином». Стартовый свисток запланирован на 16:00 (0+).