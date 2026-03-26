СМИ: ФК «Балтика» рассчитывает получить от областного минспорта 400 млн руб

Калининградский футбольный клуб «Балтика» в 2026 году планирует заключить соглашение с министерством спорта Калининградской области о субсидии в 400 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на отчёт о финансовых результатах клуба за 2025 год, который есть в распоряжении агентства.

Как отмечается в документе, планируется, что средства из областного бюджета будут направлены «на финансовое обеспечение расходов по формированию и подготовке команды для участия в ФНЛ и РПЛ». В 2025 году субсидии, полученные «Балтикой», составляли 350 млн рублей, а в 2024-м — 300 млн рублей.

«Балтика» летом 2025 года вышла в Российскую премьер-лигу, заняв первое место в Первой лиге. В сезоне-2025/26 калининградцы после 22 туров занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Отставание от третьего места составляет 2 очка, а от первого — 7, сообщает агентство.