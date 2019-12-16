Водитель о замене кондукторов валидаторами: «Весь город поставим в пробку»

Водитель о замене кондукторов валидаторами: «Весь город поставим в пробку»
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

На троллейбусном маршруте № 7 в Калининграде начали работать стационарные валидаторы. Пока кондукторов с маршрута не убрали, они три дня будут рассказывать пассажирам, как оплачивать проезд без них. Об этом в понедельник сообщает ГТРК «Калининград».

Пока оплатить проезд с помощью валидатора можно только транспортной картой «Волна Балтики», банковские карты терминал не принимает. В четверг кондукторы должны уйти с седьмого маршрута, и тогда пассажиры будут расплачиваться транспортной картой самостоятельно, наличными или банковской картой проезд можно будет оплатить водителю.

При этом водители муниципального «ГорТранса» опасаются, что им будет сложно обилечивать пассажиров. «У нас многие не соглашаются идти без кондуктора. Представляете, по семёрке, когда людей много! Бабушка, она же не знает, что ей нужна транспортная карта, она пойдёт к водителю. А когда я буду обилечивать? А когда я буду ехать? Это мы весь город поставим в пробку» — пояснила журналистам ГТРК водитель троллейбуса Лидия Красникова.

Напомним, в дальнейшем для тестирования будет запущена функция оплаты бесконтактными банковскими картами и мобильными устройствами с технологией NFC.

Стационарные валидаторы размещаются на поручнях у каждого входа. При готовности терминала к приему оплаты на верхней панели горит синий индикатор. Для оплаты проезда необходимо приложить карту «Волна Балтики» к терминалу на 1-2 секунды. При успешной операции на терминале загорится зеленый сигнал и в течение 2-3 секунд терминал распечатает чек с информацией об оплате проезда. Его будет необходимо оторвать. Если денег не хватает, раздастся звуковой сигнал, а на экране появится соответствующая надпись. На верхней панели валидатора загорится красный индикатор.

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