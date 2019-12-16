Восстановление берега у променада в Светлогорске отстало от графика на 50%

Восстановление берега у променада в Светлогорске отстало от графика на 50%
Виталий Невар /«Новый Калининград»
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«Аварийно-восстановительные работы берегозащитный сооружений» в Светлогорске существенно отстали от установленного властями графика. Это следует из ответа пресс-службы областного правительства на информационный запрос «Нового Калининграда».

«В соответствии с условиями контракта работы должны быть выполнены не позднее 1 декабря 2019 года. Подрядчиком допущено нарушение сроков выполнения работ. Отставание от календарного графика составляет порядка 50% от объема выполненных работ», — говорится в письме пресс-службы.

Напомним, набережную в начале января частично разрушил шторм, после чего власти выделили из резервного фонда более 230 млн рублей на восстановительные работы. Контракт без торгов получила компания «Геоизол», занимавшаяся строительством нового променада. За эти деньги подрядчик должен восстановить функционирование старого променада, демонтировав поврежденную часть, намыть пляж, забить 35 рядов бун и установить защитный каменный вал.

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