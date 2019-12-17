Мультфильм российского режиссера попал в шорт-лист «Оскара»

Мультфильм российского режиссера попал в шорт-лист «Оскара»
Виталий Невар / Новый Калининград
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В шорт-лист премии американской киноакадемии «Оскар» включен короткометражный мультфильм российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». Об этом со ссылкой на сообщение на сайте премии пишет «Интерфакс».

Уточняется, что мультфильм из России будет претендовать на награду в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». При этом режиссер в 2009 году уже номинировался на премию американской киноакадемии с короткометражным анимационным мультфильмом «Уборная история — любовная история».

Обладателя премии назовут 9 февраля 2020 года на 92-й церемонии вручения «Оскар» в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» вошел в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм».

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