Правительство области направляет 243 млн руб. на достройку газопровода в Балтийск

Правительство Калининградской области направляет 243 млн руб. на завершение строительства газопровода в Балтийск. Постановление, подписанное губернатором Антоном Алихановым.

Согласно документу, газопровод с отводом к Светлому должен быть завершен в период 2020-2022 годов. Общая длина объекта — 34,7 км.

Напомним, областные власти пытаются обследовать газопровод, который начали строить в 2011 году, на протяжении последних двух лет. Ранее они расторгли контракт с компанией, которая отказывалась делать обследование без документации. Документы, как говорили областные власти, были утеряны. Область проиграла суд подрядчику и отменила последние торги на обследование по этой причине.

Осенью 2019 года обследованием занялась дочерняя компания «Газпрома». Стоимость контракта составила более 50 млн руб.

В августе 2019 года губернатор Антон Алиханов заявил, что не снимает с себя ответственности за проблемы с достройкой газопровода в Балтийск, «потому что является продолжением в каком-то смысле своих предшественников». Тогда глава области допустил, что объект придется строить заново, если заключение по итогам обследования будет отрицательным.