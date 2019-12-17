Правительство области направляет 243 млн руб. на достройку газопровода в Балтийск

Правительство области направляет 243 млн руб. на достройку газопровода в Балтийск
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области направляет 243 млн руб. на завершение строительства газопровода в Балтийск. Постановление, подписанное губернатором Антоном Алихановым.

Согласно документу, газопровод с отводом к Светлому должен быть завершен в период 2020-2022 годов. Общая длина объекта — 34,7 км.

Напомним, областные власти пытаются обследовать газопровод, который начали строить в 2011 году, на протяжении последних двух лет. Ранее они расторгли контракт с компанией, которая отказывалась делать обследование без документации. Документы, как говорили областные власти, были утеряны. Область проиграла суд подрядчику и отменила последние торги на обследование по этой причине.

Осенью 2019 года обследованием занялась дочерняя компания «Газпрома». Стоимость контракта составила более 50 млн руб.

В августе 2019 года губернатор Антон Алиханов заявил, что не снимает с себя ответственности за проблемы с достройкой газопровода в Балтийск, «потому что является продолжением в каком-то смысле своих предшественников». Тогда глава области допустил, что объект придется строить заново, если заключение по итогам обследования будет отрицательным.

Газопровод стоимостью 1,1 млрд рублей был полностью оплачен подрядчику, но так и не введен в эксплуатацию.
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