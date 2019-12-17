В мэрии рассказали об улицах без воды и света

В областном центре во вторник без света или холодной воды оказались полтора десятка улиц. В зону отключения попали школа, детсад и два садовых общества, сообщает администрация Калининграда на своем сайте.



До 12:00 не будет электричества на ул. Зарайской, 7-17а, и на Московском пр-те, 74, 76.

До 16:00 свет отключен по адресам:

ул. Тюленина, 2 (СОШ № 41), 4 (д/с № 31), 6-8,

ул. Фрунзе, 4,

Московский пр-т, 95.

До 18:00 подача энергии прекращена по адресам:

ул. Тюленина, 17-19,

ул. Фрунзе, 6, 6а, 11,

ул. Эльблонгская, 19,

ул. Каштановая аллея, 107-129,

ул. Тенистая аллея, 73.

До этого же часа света н будет в СНТ «Заря» и СТ «Радуга».

Холодное водоснабжение приостановлено в части домов в Московском и Ленинградском районах.: