В мэрии рассказали об улицах без воды и света

В областном центре во вторник без света или холодной воды оказались полтора десятка улиц. В зону отключения попали школа, детсад и два садовых общества, сообщает администрация Калининграда на своем сайте.
До 12:00 не будет электричества на ул. Зарайской, 7-17а, и на Московском пр-те, 74, 76.
До 16:00 свет отключен по адресам:
ул. Тюленина, 2 (СОШ № 41), 4 (д/с № 31), 6-8,
ул. Фрунзе, 4,
Московский пр-т, 95.
До 18:00 подача энергии прекращена по адресам:
ул. Тюленина, 17-19,
ул. Фрунзе, 6, 6а, 11,
ул. Эльблонгская, 19,
ул. Каштановая аллея, 107-129,
ул. Тенистая аллея, 73.
До этого же часа света н будет в СНТ «Заря» и СТ «Радуга».
Холодное водоснабжение приостановлено в части домов в Московском и Ленинградском районах.:
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до 12:00 воды не будет на ул. Киевской, 121а-б, 121в.
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до 13:00 вода отключена на ул. Ю.Гагарина 11, 101,
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до 19:00 — на ул. Октябрьской, 41а (ЦТП «Флотская») и ул. ген. Павлова 24, 30а, 32.
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