Роструд: в 2020-м россиян ожидают 8 коротких рабочих недель

Роструд: в 2020-м россиян ожидают 8 коротких рабочих недель
Виталий Невар / Новый Калининград
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В следующем году россиян ожидает восемь сокращенных рабочих недель, связанных с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные. Об этом сообщили РИА «Новости» в Роструде.

Как напомнили в ведомстве, новогодние выходные пройдут с 1 по 8 января, а первая рабочая неделя 2020 года продлится всего два дня. Затем сокращенная неделя будет в конце февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества — с 25 по 28 февраля.

Весной на количество рабочих дней повлияют Международный женский день (вторая рабочая неделя марта), День весны и труда (с 27 по 30 апреля) и День Победы. В мае в связи с переносами выходных первая рабочая неделя продлится с 6 по 8 мая. Следующая майская неделя также будет сокращенной.

Летом россиян ждет одна сокращенная неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Осенью выходной на День народного единства разделит рабочую неделю на два отрезка — со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

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