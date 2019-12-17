Названы алкогольные напитки, вызывающие самое сильное похмелье

Доктор Хэл Сосабовски из Университета Брайтона утверждает, что херес и портвейн являются алкогольными напитками, вызывающими самое сильное похмелье. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Daily Mail.

По мнению ученого, несмотря на то, что херес в Великобритании считается безобидным напитком, именно употребление его и портвейна — «оптимальный» способ очень быстро напиться. Причина в том, что херес и портвейн содержат относительно большой объем алкоголя и легко попадают в кровоток, в отличие от крепких напитков, таких как виски, попадание в кровоток которых происходит более медленно.

Также Сосабовски предостерегает от игристого вина. «Первый бокал шампанского подействует на вас, возможно, за 30 секунд»,— заявил он.

При этом алкогольным напитком, после которого ощущаешь себя не столь разбитым, ученый считает водку.