Власти недовольны железобетонными конструкциями нового променада в Светлогорске

Власти недовольны железобетонными конструкциями нового променада в Светлогорске
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство променада в Светлогорске

Власти региона считают, что отдельные работы при строительстве нового променада в Светлогорске выполнены некачественно. Об этом говорится в ответе пресс-службы регионального кабмина на информационный запрос «Нового Калининграда».

Как отмечается в письме, с 2017 года госучреждение «Балтберегозащита» предъявляло генподрядчику претензии относительно срывов сроков строительства и качества выполненных работ, в том числе по устройству железобетонных конструкций. При этом в настоящее время подрядчик в полном объеме не выплатил неустойки, а выявленные недостатки «полностью не устранены». Спор находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Калининградской области, добавили в правительстве.

Согласно картотеке дел, за срыв сроков областной минстрой требует от ООО «Геоизол» неустойку в размере 47,4 млн руб. Подрядчик же утверждает, что сроки были сдвинуты из-за корректировки проектной документации. В начале декабря рассмотрение спора было приостановлено из-за назначения строительно-технической экспертизы.

В то же время «Геоизол» требует через суд от «Балтберегозащиты» более 205 млн руб. Такую же сумму, по данным госзакупок, подрядчик недополучил за строительство променада.

Отметим, как утверждают в правительстве области, новый променад (пляжеудерживающие сооружения в районе п. Отрадное - г. Светлогорск. Калининградская область – I этап строительства») введен в эксплуатацию в декабре 2018 года.     

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