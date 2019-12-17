В Польше выяснили, сколько жители страны в среднем тратят на алкоголь в месяц

Ежемесячная сумма, которую поляки тратят на алкоголь, составляет в среднем 40 злотых. Такие данные опроса приводит издание wiadomosci.onet.pl. По мнению 47% респондентов, цены на алкоголь в стране скорее низкие, 30% опрошенных иного мнения. Одновременно 91 процент опрошенных считают, что злоупотребление алкоголем является в Польше проблемой.



14% опрошенных сообщили, что в течение месяца ничего не тратят на алкоголь, 16% тратят до 10 злотых, 17% — от 11 до 25 злотых, 21% — от 26 до 50 злотых, 12% — от 51 до 100 злотых, 3 процента от 101 до 200 злотых, 1 процент — выше 200 злотых.

Исследование было проведено польским центром исследования общественного мнения в октябре 2019 года, до предложения правительства повысить акцизы на алкоголь.

В конце ноября 2019 года польский Сейм проголосовал за 10-процентное повышение акцизов на алкоголь и табачную продукцию, которое вступит в силу с 1 января 2020 года.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде.