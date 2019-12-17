Губернатор Алиханов сделал 31 декабря выходным днем для бюджетников

Выходной день для бюджетных организаций в Калининградской области перенесли с 28 на 31 декабря 2019 года. Соответствующий указ губернатора Антона Алиханова от 16 декабря опубликован на официальном портале правовой информации.



Ранее глава региона заявлял о намерении сделать 31 декабря выходным днем. «Мы подпишем, скорее всего. Поручение такое есть. Я против того, чтобы делать его просто выходным, не в моей власти делать его выходным для всех, но для бюджетной сферы мы перенесем рабочий день 31-го на ближайшую субботу, 28-е. Это будет удобно горожанам, которые в свой выходной смогут воспользоваться услугами бюджетной сферы», — отмечал Алиханов.