Губернатор Алиханов сделал 31 декабря выходным днем для бюджетников

Губернатор Алиханов сделал 31 декабря выходным днем для бюджетников
Виталий Невар / Новый Калининград
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Выходной день для бюджетных организаций в Калининградской области перенесли с 28 на 31 декабря 2019 года. Соответствующий указ губернатора Антона Алиханова от 16 декабря опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее глава региона заявлял о намерении сделать 31 декабря выходным днем. «Мы подпишем, скорее всего. Поручение такое есть. Я против того, чтобы делать его просто выходным, не в моей власти делать его выходным для всех, но для бюджетной сферы мы перенесем рабочий день 31-го на ближайшую субботу, 28-е. Это будет удобно горожанам, которые в свой выходной смогут воспользоваться услугами бюджетной сферы», — отмечал Алиханов.


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