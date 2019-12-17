Директор «Храброво» прокомментировал разрешение вернуть курилки в аэропорты

Директор «Храброво» прокомментировал разрешение вернуть курилки в аэропорты
Виталий Невар / Новый Калининград
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Директор калининградского аэропорта «Храброво» Александр Корытный готов поддержать возвращение курительной комнаты, но лишь при условии, если это решит проблему курения в туалетах аэровокзала. Об этом он заявил журналистам во вторник, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Корытный обратил внимание прессы на то, что недавно принятый Госдумой закон не обязывает, а лишь разрешает возвращать курилки в здания аэровокзалов. «Ключевое слово „должны“, а его нет. Закон только разрешает. А теперь мы, наверное, все-таки дождемся резолюции минтранса и властей гражданской авиации, которые нам регламентируют. По идее, должно быть какое-то централизованное решение», — сказал журналистам директор «Храброво».

По словам Корытного, проблема курения в туалетах для аэропорта стоит достаточно остро. «Конечно, наверное, [курилка] нужна. По причине того, что мы часто сталкиваемся с проблемой курения в туалетах, ловим нарушителей. Поэтому, наверное, если будет курительная комната и если будет она централизованная и все перестанут нарушать... Но вы же понимаете, что все равно будут курить в туалетах, потому что в комнате места мало, она небольшая, там накурено будет. Ну вот если бы курилка полностью решила вопрос безобразия в туалетах — я был бы за», — пояснил он.

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