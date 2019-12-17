В Калининграде директор фирмы осужден за непоставленные в Польшу 500 т рапсового масла

В Калининграде директор фирмы осужден за непоставленные в Польшу 500 т рапсового масла
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В областном центре вынесен приговор директору компании, который обвинялся в мошенничестве. Мужчина не выполнил договор на поставку в Польшу 500 тыс. тонн рапсового масла, сообщает региональная прокуратура.

Как заявили в прокуратуре, мужчина, «заранее не имея намерений и возможности осуществить оптовую поставку рапсового масла», «убедил» президента польской компании в необходимости заключения соответствующего договора. Польская сторона перечислила на расчетный счет калининградской фирмы 30 тыс. евро (2 млн 200 тыс. руб.), однако товар так и не был поставлен. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

Во время судебного заседания подсудимый вину в совершении признал полностью. В итоге ему назначено 2 года условно с испытательным сроком 2 года; кроме того, директор ООО должен возместить причиненный материальный ущерб.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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