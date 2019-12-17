Новый судья вновь сделал закрытым процесс по делу экс-директора лицея № 49

Судебный процесс по делу экс-директора лицея № 49 Людмилы Осиповой вновь сделали закрытым. Об этом «Новому Калининграду» сообщил адвокат Дмитрий Новиков, представляющий интересы подсудимой.



По словам адвоката, во вторник, 17 декабря, судья Алексей Полняков удовлетворил ходатайство прокурора и закрыл процесс для слушателей на период, пока будут допрашивать свидетелей обвинения. «В этот раз также судья объяснил свое решение защитой интересов несовершеннолетних», — уточнил Новиков.

Бывшего директора лицея № 49 Людмилу Осипову обвиняют сразу в четырех преступлениях: в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, в присвоении и растрате особо крупной суммы денег, а также в мошенничестве. Сама Осипова настаивает на своей невиновности. Ряд свидетелей из числа родителей, допрошенных в суде, заявили что их не принуждали сдавать деньги, а также рассказали, что их показания были «заранее напечатаны» следователем.

В сентябре 2019 года судья удовлетворила ходатайство гособвинителя, которая потребовала закрыть от прессы и других слушателей судебный процесс по делу экс-директора лицея № 49.

В середине октября дело Людмилы Осиповой передали Алексею Полнякову, поскольку прежний судья Наталья Большакова переехала на работу в другой регион. В ноябре суд над Осиповой начался заново. На ближайших заседаниях будут оглашаться письменные доказательства по делу, только после этого перейдут к допросу свидетелей.